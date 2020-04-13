Граждан России вывезут из Израиля 20 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россиян вывезут на родину из Израиля 20 апреля, сообщает Минкомсвязи РФ в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Вылет рейса Тель-Авив -- Москва состоится 20 апреля 2020 в 14.35 (местное время). Рейс № AFL503. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте госуслуг.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу "живой очереди". После заполнения рейса будет сформирован список ожидания", - следует из сообщения.

Если у пассажиров был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе, подчеркивается в сообщении.