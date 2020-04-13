Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 12.04В России 15 770+2 186В мире 1 771 514+79 795

Граждан России вывезут из Израиля 20 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россиян вывезут на родину из Израиля 20 апреля, сообщает Минкомсвязи РФ в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Вылет рейса Тель-Авив -- Москва состоится 20 апреля 2020 в 14.35 (местное время). Рейс № AFL503. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте госуслуг.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу "живой очереди". После заполнения рейса будет сформирован список ожидания", - следует из сообщения.

Если у пассажиров был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе, подчеркивается в сообщении.

Израиль

Новости

Глава минэнерго США заявил, что нефтепром США станет сильнее после кризиса

Путин провел телефонный разговор с Трампом и Королем Саудовской Аравии

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Бориса Джонсона выписали из больницы

Бориса Джонсона выписали из больницы

Иран проверит версию создания коронавируса военными биологами

Иран проверит версию создания коронавируса военными биологами

Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Власти КНДР обсудили вопросы борьбы с коронавирусом в стране

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Число задержанных в ходе беспорядков в Брюсселе выросло до 45

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');