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Захарова отметила успех "работы над ошибками" в организации вывоза россиян из США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В самолете "Аэрофлота", который вылетел из Нью-Йорка в Петербург и Москву, находятся 278 россиян, сообщила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, "работа над ошибками" была проделана, поэтому с организацией нынешнего рейса все получилось.

Пандемия коронавируса

"Опыт отправки неделю назад не просто учтен, а был взят за основу для анализа эффективности вывозного алгоритма. Работа над ошибками проделана", - заверила дипломат.

На борту 244 взрослых, 19 детей и 15 младенцев, уточнила Захарова. В "Пулково" на землю сойдут 59 человек, в том числе три ребенка и три младенца. Остальные долетят до Москвы.

Ранее сообщалось, что в окончательном списке было 276 фамилий. На борт пустили только жителей Москвы, Московской области, Петербурга и Ленобласти. Boeing 777-300 "Аэрофлота" имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 - в бизнес классе. Таким образом, борт заполнен гражданами России на две трети.

Регистрация на рейс проходила спокойно, без каких-либо дополнительных сложностей, больших очередей не наблюдалось, рассказывал информированный источник "Интерфакса".

Самолет вылетел с опозданием на 40 минут в 20:07 по времени Нью-Йорка (15 апреля, 03:07 по Москве). В Москве его ждут в 13:50. Затем трансфер аэропорта доставит жителей столицы и области до места фактического проживания.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что всего из США хотят вернуться в Россию более 2000 сограждан.

8 апреля таким же рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка смогли вылететь всего 70 россиян, жителей столичного региона: на борт начали пускать по принципу "одна страна вылета - один российский регион или город прилета". Чиновники объяснили это ограничение тем, что приезжающих необходимо размещать на двухнедельный карантин.

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США Аэрофлот коронавирус Нью-Йорк Петербург Пулково Шереметьево Мария Захарова МИД Анатолий Антонов

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