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Москвичей и петербуржцев вывезут с Кипра 10 апреля в порядке "живой очереди"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Находящиеся на Кипре россияне будут иметь возможность улететь на родину 10 апреля, при этом ей смогут воспользоваться только жители московского региона, Петербурга и Ленинградской области, сообщили в четверг в посольстве РФ в Ларнаке.

"Вылет состоится 10 апреля 2020 года в 14:35. Рейс № AFL2073 Ларнака - Санкт-Петербург- Москва", - говорится в фейсбуке посольства. При этом в дипмиссии подчеркнули, что этот перелет возможен только для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу "живой очереди". После заполнения рейса будет сформирован список ожидания", - отметили в посольстве.

Дипмиссия отмечает, что регистрация на рейс будет осуществляться через портал Госуслуг, а Минкомсвязь открыла специальный телеграм-канал (чат - ИФ), призванный помочь россиянам вернуться на родину.

Кроме того, как сообщили в дипмиссии, в том случае, если у претендента на перелет "был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно". "Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - заявили в посольстве, отметив, что, по имеющейся информации, стоимость билетов варьируется от 12 до 199 евро в зависимости от конечного пункта назначения и возрастной категории пассажира.

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