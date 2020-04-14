Рабочая группа составила график вывозных авиарейсов до 20 апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - До 20 апреля российские авиакомпании доставят граждан РФ на родину из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Росавиации.

"Вывозная программа будет продолжена 15 апреля. "Аэрофлот" доставит россиян в Санкт-Петербург и Москву из Нью-Йорка", - сказали в Росавиации.

Отмечается, что в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля.

"Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", как ожидается, выполнят вывозные рейсы из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани", - сообщили в ведомстве.

В Росавиации отметили, что 13 апреля рейсами "Аэрофлота" из Мадрида и Подгорицы домой вернулось 255 человека, 14 апреля на родину из Бангкока в Новосибирск вернулись 197 человек, в Иркутск - 156.

"Аэрофлот" выполнил рейс Анталья - Москва, перенесенный с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа, на выходные. В Москву вернулись 146 человек", - добавили в Росавиации.

Рейс "Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва"

274 россиянина вернутся в Санкт-Петербург и Москву на родину рейсом из Нью-Йорка, сообщает Минкомсвязь РФ во вторник вечером в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Опубликован самый финальный, итоговый список пассажиров рейса № Рейс № AFL103 Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва, который вылетает 14 апреля 2020 года в 19.20 (местное время)", - говорится в сообщении.

В опубликованном в телеграм-канале списке значатся 274 человека.

"В аэропорту будет проведена дополнительная проверка, на борт смогут попасть только жители г. Москвы, Московской области, Санкт - Петербурга, Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота" с американскими гражданами на борту вылетел из Москвы в Нью-Йорк, на обратном пути ему предстоит вывезти из США больше полутора сотен россиян.

Обратно лайнер вылетит в 19:20 по местному времени (2:20 по Москве) по измененному маршруту: "Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва".