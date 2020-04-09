Первая смерть от коронавируса подтверждена в компании группы "Газпром"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первая смерть от коронавируса подтверждена в компании группы "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Югорск", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее оперативный штаб ЯНАО сообщил о смерти первого в округе пациента c СOVID-19.

"Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался в Надымской ЦРБ 9 апреля 2020 года. Житель поселка Пангоды, 47 лет", - говорится в сообщении.

Мужчина заболел 30 марта, с симптомами ОРВИ был госпитализирован в инфекционное отделение Надымской ЦРБ. 6 апреля у пациента подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. 7 апреля мужчина почувствовал себя хуже и был переведен на искусственную вентиляцию легких. "Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался", - говорится в сообщении.