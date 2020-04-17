Суд освободил из-под домашнего ареста разработчика приложения для правозащитников

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга в пятницу отказался продлить срок домашнего ареста основателю компании по кибербезопасности Vee Security Александру Литрееву, обвиняемому в покупке наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как уточнил агентству адвокат Литреева Алексей Бушмаков, следователь просил продлить меру пресечения на месяц - до 22 мая. "Сашу освободили. Дело еще расследуется, но (Литреев - ИФ) может на свободе находиться", - добавил он.

Литреева задержали 23 февраля около отеля в Екатеринбурге. У него было найдено менее грамма экстази, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). На следующий день его арестовали, а в середине марта суд изменил меру пресечения на домашний арест до 23 апреля.

По данным адвоката, IT-специалист свою вину признал и раскаялся в содеянном

По данным СМИ, Литреев, в частности, является разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.