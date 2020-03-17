Создателю "Красной кнопки" Литрееву смягчили меру пресечения по делу о наркотиках

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга во вторник изменил меру пресечения основателю компании по кибербезопасности Vee Security Александру Литрееву, обвиняемому в покупке наркотиков, с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Алексей Бушмаков.

"Заменили на домашний арест до 23 апреля. До этой даты мы надеемся, что дело будет прекращено, и Александр будет на свободе", - сказал собеседник агентства.

В сообщении пресс-службы Свердловского облсуда отмечается, что Литреев был освобожден из-под стражи в зале суда.

"Обвиняемому запрещено общаться со свидетелями по расследуемому уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать интернет. В удовлетворении ходатайства дознания о продлении срока содержания Литреева под стражей отказано", - говорится в релизе.

Правоохранительные органы задержали Литреева 23 февраля около отеля в Екатеринбурге. У него было найдено менее грамма экстази. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

24 февраля Литреев был арестован до 22 апреля, позже суд сократил время его пребывания в СИЗО до 23 марта.

2 марта ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

По данным адвоката, IT-специалист свою вину признал и раскаялся в содеянном.

По данным СМИ, Литреев, в частности, является разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.