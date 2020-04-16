"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Предприятия "Роскосмоса" получили разрешение на производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 Объединенная ракетно-космическая корпорация совместно с концерном "Аксион" (входят в "Роскосмос") успешно завершили процедуру оформления регистрационного удостоверения на новый аппарат искусственной вентиляции легких. Он предназначен для применения в машинах скорой помощи и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Как отмечается, аппаратом ИВЛ концерна "Аксион" заинтересовались несколько регионов России, а также некоторые министерства и ведомства. "Уже летом 2020 года первая партия из 1 тыс. аппаратов ИВЛ поступит в медицинские учреждения России, а далее концерн "Аксион" планирует нарастить выпуск до 1,5 тыс. аппаратов в месяц", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ОРКК планирует продвигать на рынке аппараты ИВЛ для новорожденных, находящихся в состоянии дыхательной недостаточности сразу после родов.

Также в процессе регистрации с 19 февраля находится медицинский смеситель газов для формирований кислородно-воздушной смеси, который может применяться в роддомах и перинатальных центрах, сообщает "Роскомос".