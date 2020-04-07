Власти Хабаровска попросили военных помочь с дезинфекцией улиц

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Хабаровска попросила у командования Восточного военного округа (ВВО) помощи войск химзащиты, располагающих необходимым оснащением, в дезинфекции городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Приданные военные силы, если таковые появятся, будем использовать наравне со своими", - пообещал через пресс-службу заммэра Александр Андрюшин.

Санобработку улиц, площадей, бульваров и вокзалов в городе начали на прошлой неделе. Пространства обрабатывают хлоросодержащим раствором вручную или с помощью поливательных машин.

"Работы велись силами муниципальных предприятий, с использованием поливомоечных машин и вручную, однако дополнительные подготовленные специалисты, мощности и спецоборудование, которым располагает армия, нам очень нужны", - объяснил Андрюшин.

На санитарную обработку улиц сейчас готовы выйти 9 из 12 муниципальных спецмашин.

Ранее власти других регионов, в том числе Иркутской области, опровергали анонимные сообщения в соцсетях о том, что некую воинскую часть просили помощь в дезинфекции городских улиц с вертолетов и что местных жителей якобы просили закрыть на ночь окна и не выходить из домов.