В Петербурге 21 человек за сутки умер от внебольничной пневмонии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - От внебольничной пневмонии за сутки в Санкт-Петербурге скончался 21 человек, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании правительства во вторник.

"У нас с 1 марта всего заболели коронавирусной инфекцией 1 973 человека, внебольничной пневмонией - 4 522 человека. За этот период умерло 11 человек от коронавирусной инфекции, в том числе трое за сутки", - сказал Беглов.

По его данным, в тяжелом состоянии находятся 122 больных с COVID-19 и 759 пациентов с внебольничной пневмонией, в реанимации находятся 51 и 176 человек соответственно, на ИВЛ - 27 с коронавирусом и 74 с внебольничной пневмонией.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга "Интерфаксу" уточнили, что данные по числу умерших от внебольничной пневмонии за сутки получены оперативно от медучреждений города: после уточнения диагноза может быть названа другая причина смерти.

Ранее во вторник Беглов также сообщал, что в городе может быть введен пропускной режим, если ситуация с коронавирусом ухудшится.