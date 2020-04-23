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Песков заявил о невмешательстве Кремля в редакционную политику "Ведомостей"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ и заинтересован в сохранении талантливых журналистских коллективов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что и.о. главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил изданию публиковать материалы по социальным опросам "Левада-центра" и критиковать поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков.

"Я не знаю, от кого он (Шмаров) мог получить такие рекомендации. Мы не можем и не хотим комментировать редакционную политику, влезать в редакционные дела того или иного СМИ, - отметил Песков. - Мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами".

Андрей Шмаров, основатель издательского дома "Эксперт", стал и.о. главреда "Ведомостей" в конце марта. 17 марта владельцы издателя газеты "Ведомости" и журнала Harvard Business Review Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что продадут компанию совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу.

Андрей Шмаров Ведомости Дмитрий Песков Демьян Кудрявцев Алексей Голубович Константин Зятьков

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