Попова заявила, что эпидемия не закончится "в одно прекрасное утро"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Хотя пока ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией контролируема и развивается в позитивном направлении, мгновенного выхода из нее не будет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы, безусловно, сегодня понимаем, и эпидемиологи это четко понимают, что ситуация не закончится одномоментно, в одно прекрасное утро. Она будет продолжаться, и необходимость научиться жить и работать в новых условиях - это важное понимание сегодняшнего дня", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

На этом же заседании Попова отметила, что доля пневмоний в структуре зараженных коронавирусом немного снизилась, а доля бессимптомных случаев выросла.

Также она заявила, что на майские праздники ослаблять введенные ограничения нельзя.

Ситуация с распространением коронавируса в России пока не позволяет говорить о достижении пика или плато заболеваемости, заявил в этот же день академик, главный внештатный вирусолог Минздрава Николай Брико. Увеличение числа зарегистрированных больных, по словам академика, можно объяснить расширением тестирования.