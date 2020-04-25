Власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер с COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге с начала апреля скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по здравоохранению в субботу.

"Четыре медсестры скончались с начала апреля. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей. Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе", - заявил собеседник агентства.

Двое умерших, женщины 30 и 55 лет, работали в Госпитале для ветеранов войн, одна женщина 56 лет - в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, еще одна женщина 58 лет - в одной из поликлиник города.

В пресс-службе комитета добавили, что обстоятельства заражения, как и основная причина смерти в каждом случае будут установлены по завершении всех положенных по закону процедур.

Ранее администрация Елизаветинской больницы сообщила о смерти анестезиолога Сергея Белошицкого, который работал в ней более 20 лет. В феврале 2020 года он перешел на работу в Александровскую больницу.

"Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга", - говорилось в сообщении.

По данным на 23 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находился 121 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.