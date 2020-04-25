Строитель медцентра Минобороны в Севастополе заразился коронавирусом
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Строительство модульного медицинского центра министерства обороны РФ в Севастополе переведено в режим обсервации, после того как у рабочего нашли коронавирусную инфекцию, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, все прибывшие на стройку вахтовики были ранее проверены, ни у кого коронавирус выявлен не был. Проводится эпидрасследование.
Врио губернатора города не исключил, что рабочий заразился уже в Севастополе.
"Эта группа (рабочих - ИФ) проживала в отдельном хостеле", - отметил он.
Всего в этом хостеле прожили 60 рабочих, трое из них уже госпитализированы в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ.
К строительству медцентра всего привлечено 700 рабочих, включая 200 севастопольцев, они работают в две смены. Стройка переведена в режим обсерватора. В связи с этим рядом недалеко от стройки будет развернут палаточный лагерь, рабочие не будут покидать территорию.
В свою очередь в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту "Интерфаксу" сообщили, что инцидент не должен повлиять на сроки сдачи объекта.