Строитель медцентра Минобороны в Севастополе заразился коронавирусом

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Строительство модульного медицинского центра министерства обороны РФ в Севастополе переведено в режим обсервации, после того как у рабочего нашли коронавирусную инфекцию, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, все прибывшие на стройку вахтовики были ранее проверены, ни у кого коронавирус выявлен не был. Проводится эпидрасследование.

Врио губернатора города не исключил, что рабочий заразился уже в Севастополе.

"Эта группа (рабочих - ИФ) проживала в отдельном хостеле", - отметил он.

Всего в этом хостеле прожили 60 рабочих, трое из них уже госпитализированы в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ.

К строительству медцентра всего привлечено 700 рабочих, включая 200 севастопольцев, они работают в две смены. Стройка переведена в режим обсерватора. В связи с этим рядом недалеко от стройки будет развернут палаточный лагерь, рабочие не будут покидать территорию.

В свою очередь в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту "Интерфаксу" сообщили, что инцидент не должен повлиять на сроки сдачи объекта.