Каждый десятый пользователь Rambler после карантина пойдет искать новую работу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - После снятия карантинных ограничений, 16% российских пользователей интернета вернутся на работу, 10% - пойдут искать новое место. Это показал опрос, проведенный Сбербанком на портале Rambler. Таковы были самые популярные ответы.

На третьем месте вариант - "пойду в парикмахерскую/салон красоты", он набрал 9%.

По 8% опрошенных планируют пойти гулять, поехать на природу и навестить родителей или детей. 6% респондентов решили сходить к врачу. Еще 6% выбрали вариант "еще посидеть дома".

По 4% набрали варианты "позову гостей/встречусь с друзьями" и "пойду в спортзал/буду заниматься спортом на воздухе".

Сходить в налоговую службу, МФЦ или к нотариусу, раздать или собрать долги, закупиться продуктами, съездить в автосервис и уехать в отпуск планируют по 3% опрошенных.

По 2% опрошенных хотят в первую очередь пойти в кафе или ресторан, обновить гардероб или отправиться в кино, театр или на концерт.

Почти две недели назад аналогичный опрос проводил портал Superjob. Тогда наиболее популярным ответом было - выйти погулять в парк или на природу (23%).