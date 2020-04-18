В Татарстане с 20 апреля запрещено появляться в магазинах без защитных масок

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Татарстана отдельным постановлением запретило жителям республики появляться в магазинах и общественном транспорте без масок или респираторов.

Соответствующий документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

При этом дефицит одноразовых медицинских масок в Татарстане наблюдается с марта.

Как сообщалось, в Татарстане до последнего времени отсутствовали производства одноразовых медицинских масок. 10 апреля в Казань прибыли закупленные в Китае линии для их производства совокупной мощностью 15 млн масок в месяц. Тогда сообщалось, что этими масками в первую очередь будут обеспечены медучреждения и предприятия, которые продолжают работать в республике.