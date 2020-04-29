В Хакасии начали подготовку ко введению масочного режима

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В правительстве Хакасии обдумывают возможность ввести на всей территории республики обязательный масочный режим и решают, как наладить бесперебойную поставку масок для населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Режим самоизоляции в Хакасии продлят до середины мая, а также чиновники планируют разрешить возобновить работу в "еще нескольких сферах деятельности".

Всего в регионе зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусом. 19 заболевших выздоровели.

"Темпы регистраций все новых случаев растут, в том числе и за счет того, что охват проводимых исследований на наличие коронавируса в Хакасии стал шире. Сейчас в среднем в сутки проводится около 350 тестирований, а было в самом начале пандемии порядка 100. Число тестирований будет наращиваться - планируется привлекать коммерческие лаборатории", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Масочный режим уже решили ввести в Хабаровском крае, Приморье и на Камчатке.