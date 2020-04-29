Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

В Хакасии начали подготовку ко введению масочного режима

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В правительстве Хакасии обдумывают возможность ввести на всей территории республики обязательный масочный режим и решают, как наладить бесперебойную поставку масок для населения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пандемия коронавируса

Режим самоизоляции в Хакасии продлят до середины мая, а также чиновники планируют разрешить возобновить работу в "еще нескольких сферах деятельности".

Всего в регионе зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусом. 19 заболевших выздоровели.

"Темпы регистраций все новых случаев растут, в том числе и за счет того, что охват проводимых исследований на наличие коронавируса в Хакасии стал шире. Сейчас в среднем в сутки проводится около 350 тестирований, а было в самом начале пандемии порядка 100. Число тестирований будет наращиваться - планируется привлекать коммерческие лаборатории", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Масочный режим уже решили ввести в Хабаровском крае, Приморье и на Камчатке.

Хакасия коронавирус Хабаровский край Приморье Камчатка

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

В ЦБ выступили против идеи МВД расширить доступ полиции к банковской тайне

Число умерших за сутки от коронавируса в России впервые превысило сотню

Колокольцев призвал Набиуллину облегчить полиции доступ к банковской тайне

Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам

Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам
Пандемия коронавируса

Российские эпидемиологи приступили к проработке плана выхода из режима самоизоляции

Российские эпидемиологи приступили к проработке плана выхода из режима самоизоляции

Новак заявил, что все НК России в рамках ОПЕК+ снизят нефтедобычу на 19% - на 2 млн б/с

Новак заявил, что все НК России в рамках ОПЕК+ снизят нефтедобычу на 19% - на 2 млн б/с

Сибирский федеральный университет стал участником программы "Интерфакса" "Цифровые технологии для образования и науки"

Источник назвал две версии пожара в жилом доме в Выборге

Источник назвал две версии пожара в жилом доме в Выборге

Что случилось этой ночью: среда, 29 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');