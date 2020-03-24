Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

В Киеве введут "масочный" режим и закроют киоски с шаурмой

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, в частности, будет запрещена работы киосков по продаже шаурмы и кофейных напитков, запрещена продажа алкоголя на разлив, вводится "масочный" режим в рабочих помещениях и в общественном транспорте.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации во вторник, об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Пандемия коронавируса

Кроме того, в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение "масочного режима" должны Национальная полиция и районные государственные администрации.

По решению комиссии, городская власть обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, эпидемиологов и специалистов по лабораторной диагностике. Их помощь необходима для своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи заболевшим COVID-19.

В сообщении подчеркивается, что решения комиссии обязательны для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в Киеве.

Комендантский час в Киеве

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ранее во вторник высказался за введение комендантского часа в украинской столице.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Крищенко рассказал, что в столице криминогенная обстановка не ухудшилась в связи с введением ограничительных мер по предотвращению коронавируса.

"Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на данный момент нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко", - сказал он. По словам руководителя полиции Киева, в целом уровень преступности в столице остается прежним.

Крищенко выразил мнение о том, что ограничения выхода на улицу в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в столице. "Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - сказал он.

"Так что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытия преступлений - это наши непосредственные обязанности", - подчеркнул руководитель главка полиции.

Киев Украина

Новости

Боевики подорвали два броневика турецкой армии в районе Идлиба

Трамп заявил о возможной отмене "коронавирусных" ограничений в США к 12 апреля

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Россиян вывезут с Украины спецпоездом в конце марта

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Индия введет общенациональный карантин на 21 день

Индия введет общенациональный карантин на 21 день

Etihad Airways отказалась вывозить российских туристов с Сейшел

Путин примет участие в экстренном видеосаммите G20 по борьбе с коронавирусом

Пожар в торговом центре в Кемерове

Польша выдала России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');