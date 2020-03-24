В Киеве введут "масочный" режим и закроют киоски с шаурмой

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, в частности, будет запрещена работы киосков по продаже шаурмы и кофейных напитков, запрещена продажа алкоголя на разлив, вводится "масочный" режим в рабочих помещениях и в общественном транспорте.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации во вторник, об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение "масочного режима" должны Национальная полиция и районные государственные администрации.

По решению комиссии, городская власть обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, эпидемиологов и специалистов по лабораторной диагностике. Их помощь необходима для своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи заболевшим COVID-19.

В сообщении подчеркивается, что решения комиссии обязательны для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в Киеве.

Комендантский час в Киеве

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ранее во вторник высказался за введение комендантского часа в украинской столице.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Крищенко рассказал, что в столице криминогенная обстановка не ухудшилась в связи с введением ограничительных мер по предотвращению коронавируса.

"Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на данный момент нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко", - сказал он. По словам руководителя полиции Киева, в целом уровень преступности в столице остается прежним.

Крищенко выразил мнение о том, что ограничения выхода на улицу в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в столице. "Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - сказал он.

"Так что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытия преступлений - это наши непосредственные обязанности", - подчеркнул руководитель главка полиции.