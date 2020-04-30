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Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Второй раз за день вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир (Сахалинская область), в четверг выбросил пепел, сообщил "Интерфаксу" ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Леонид Котенко.

"Вулкан выбросил пепел на высоту 3,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся к западу от вулкана и накрыл город Северо-Курильск. В городе выпало небольшое количество пепла", - сказал Котенко.

Утром в четверг Эбеко выбросил пепловый столб на высоту до 3,6 км над уровнем моря, но в тот раз в Северо-Курильске пеплопада не было.

Во вторник и в среду Эбеко также дважды выбрасывал пепел и посыпал им Северо-Курильск. Местные жители тогда выложили в соцсетях фотографии и видео, на которых видны черные от пепла автомобили.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Северо-Курильск Эбеко

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