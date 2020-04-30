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В Рязани задержали супругов, распространявших наркотики через интернет-магазин

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Рязани задержали супружескую пару, подозреваемую в организации интернет-магазина по торговле синтетическими наркотиками, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга интернета выявили активность, характерную для организации подпольного магазина по бесконтактному сбыту наркотиков через импровизированные "тайники" на местности.

Специалисты выяснили, что под псевдонимами скрываются двое рязанцев, действующих сообща.

Оперативники разработали операцию и при силовой поддержке отряда спецназа на въезде в город задержали автомобиль, в котором были 29-летний рязанец и его 26-летняя жена.

В ходе осмотра автомобиля задержанных полицейские обнаружили контейнер с порошкообразным веществами. Экспертиза установила, что в контейнере транспортировалось более 83 граммов синтетических наркотических средств. Это была оптовая партия, предназначенные для дальнейшего розничного распространения в Рязанской области.

"По предварительной информации, рязанцы около года назад поженились и жили вместе в областном центре. Когда деньги, подаренные на начало семейной жизни иссякли, супруги решили заняться сбытом запрещенных препаратов. Злоумышленники организовали подпольный интернет-магазин и планировали в розницу распространять наркотики", - отмечает пресс-служба.

Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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