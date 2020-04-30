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На тверских чиновников завели дело после убийства ребенка опекунами

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка в семье опекунов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в убийстве девочки обвиняется женщина-опекун.

"26 апреля 41-летняя женщина, находясь в доме по месту своего жительства в деревне Кривцово Калининского района, закрыла девочке нос и рот, от чего та задохнулась", - отметили в пресс-службе.

Женщине предъявлено обвинение по статье "убийство" (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ), она арестована.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами центров социальной поддержки населения Кашинского городского округа и Калининского района и иными должностными лицами органов профилактики правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних (часть 1 статьи 293 УК РФ).

Согласно заключению чиновников, женщина была признана соответствующим кандидатом в опекуны и в 2019 году взяла на воспитание девочку 2018 года рождения. Также у нее под опекой находился мальчик 2011 года рождения.

В настоящее время 8-летний мальчик изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр.

Тверская область

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