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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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За сутки в материковом Китае выявлены 12 новых случаев COVID-19

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - у прибывших из-за рубежа, еще шесть - внутри страны, сообщает Госкомздрав КНР.

Из ввозных случаев пять пришлись на Шанхай: двое больных прибыли из Бразилии, трое - из США. Еще один случай зафиксирован в провинции Фуцзянь.

Все шесть случаев заражения внутри страны отмечены в граничащих с Россией административных единицах Китая - пять в провинции Хэйлунцзян, один - в автономном районе Внутренняя Монголия.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с COVID-19.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 874 случая заражения, из них 1 тыс. 670 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны пятый день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 511 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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