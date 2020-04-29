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Во Владикавказе арестовали еще двух участников митинга против самоизоляции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владикавказа по ходатайству Следственного комитета РФ арестовал двух подозреваемых в хулиганстве участников несанкционированного митинга, который прошел 20 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

"Суд, с учетом личностей обвиняемых, а также наличия у одного из них судимости, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кайтмазова З.М. и Кониева У.А.", - говорится в сообщении.

Арестованные обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уточняется, что изначально СК РФ также ходатайствовал о взятии под арест еще одного участника митинга - студента первого курса Горского госуниверситета, который является сиротой, однако суд в аресте отказал, запретив ему при этом покидать общежитие, посещать массовые мероприятия и выходить в интернет.

20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца из Северной Осетии Чельдиева, который ранее выступал против ограничительных мер.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Около 50 участников по решению суда уже получили наказание в виде административных арестов до 15 суток за участие в несанкционированной акции.

По информации СУ СКР, в несанкционированном митинге приняли участие около 2 тыс. человек. В результате противоправных действий неустановленных участников митинга 13 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Северная Осетия Владикавказ

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