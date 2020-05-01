В Подмосковье 1 мая выявлено почти 200 случаев нарушения самоизоляции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - За 1 мая сотрудники Госадмтехнадзора Московской области и полиции выявили 197 случаев нарушения режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 1 мая в городских округах Химки (12), Реутов (10), Ленинский (7), Сергиево-Посадский (6), Красногорск (6), Мытищи (6), Королев (6), Щелково (6). Всего за сегодняшний день, в ходе рейдов выявлено 148 физических лиц - нарушителей режима самоизоляции", - приводит пресс-служба слова начальника Госадмтехнадзора Подмосковья Олега Баженова.

Также будут привлечены к административной ответственности 49 юридических лиц, нарушивших запрет на торговлю и оказание услуг.

На этой неделе власти Московской области продлили по 11 мая действие ограничительных мер, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом, в том числе пропускной режим. Кроме того, пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщала, что с 1 мая цифровые пропуска в регионе будут проверять с помощью камер.