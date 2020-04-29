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Пропускной режим в Подмосковье продлили по 11 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Действие пропускного режима для передвижения по Московской области продлевается до 11 мая.

Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.

Цифровые пропуска, оформленные ранее со сроком до 30 апреля, будут действовать до 4 мая включительно. Ранее сообщалось, что режим пропусков продлили в Москве до 11 мая.

Пропускной режим действует в Московской области с 15 апреля.

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