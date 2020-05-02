Оперштаб Мурманской области заявил, что сотрудница "Велесстроя" умерла не от COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Причиной смерти работницы ООО "Велесстрой" в селе Белокаменка Мурманской области, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, стала болезнь сердца, заявили журналистам в региональном оперативном штабе.

"Причиной смерти женщины явилось не связанное с атеросклерозом артерий, питающих миокард, заболевание сердца - дилатационная кардиомиопатия", - заявили в оперштабе.

Согласно заявлению штаба, "каких-либо объективных признаков наличия инфекционных заболеваний вирусной этиологии, которые могли бы находится в прямой причинно-следственной связи с причиной смерти при судебно-медицинском исследовании не обнаружено".

Ожидается, что результаты гистологии и вирусологии и заключение судебно-медицинской экспертизы будут готовы в течение 7-30 дней.

В пятницу "Велесстрой" сообщил, что в Белокаменке скончалась 51-летняя уборщица. По данным компании, она дважды сдавала тест на COVID-19. Первый результат от 17 апреля был отрицательным, 23 апреля был получен положительный результат. Впоследствии "Велесстрой" удалил это сообщение с сайта и из телеграм-канала компании.

По данным оперштаба Мурманской области, по состоянию на 23:30 мск пятницы, в Белокаменке было выявлено более 1,2 тысячи зараженных коронавирусом, суточный прирост составил 12,1%.

ООО "Велесстрой" - компания-подрядчик Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск". В селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область) расположен вахтовый городок, где произошла вспышка коронавируса.

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек. На объекте было задействовано 4,6 тыс. рабочих "Велесстроя". По данным пресс-службы компании, по состоянию на четверг на объекте оставались 3799 человек.