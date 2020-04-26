В Крыму закрыли больницу на карантин из-за лифтера с COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Больница в Красногвардейском районе Крыма переведена в режим обсерватора из-за заражения новым коронавирусом лифтера, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Очаг довольно непростой, потому что лифтер имел больше количество контактов. Важно было выбрать контакты первого порядка, чтобы больница ушла в обсервацию (. . .) В обсервацию помещено 89 медицинских работников и 60 пациентов, это очень много", - сказала она на заседании регионального оперштаба по COVID-19 в воскресенье.

Кроме того, на карантин закрыто терапевтическое отделение больницы в Алуште после обнаружения COVID-19 у одной из пациенток - женщины 1925 года рождения, которая подключена к аппарату ИВЛ.

Пеньковская уточнила, что в обсервации остаются 17 человек: 15 медиков и два пациента.

Накануне в режим обсерватора была переведена клиническая больница в Симферополе из-за заражения двух врачей коронавирусом: там на две недели закрыты 87 медработников и 28 пациентов.

Всего, по данным на утро 26 апреля, диагноз "коронавирус" подтвержден у 69 жителей Крыма.

В начале апреля на две недели была закрыта на карантин единственная больница в крымском Армянске. У одного из пациентов, поступившего с гипертоническим кризом, подтвердился коронавирус. Внутри оставались 124 человека. Медучреждение открыли 20 апреля.