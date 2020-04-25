В Крыму закрыли больницу на карантин из-за врачей с COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Клиническая больница в Симферополе переведена в режим обсерватора из-за заражения врачей коронавирусом, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Вчера приняли решение о помещении клинической симферопольской больницы в обсерватор - это 28 пациентов и 87 медработников. Это значительное количество лиц, которые не смогут сегодня оказывать медицинскую помощь, больница закрыта на прием пациентов", - сказала она на заседании регионального оперштаба по COVID-19 в субботу.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что коронавирус выявлен у двух врачей этой больницы. Также в зоне риска оказались еще два медучреждения: больница в Красногвардейском районе, где заразился лифтер, и больница в городе Саки, где положительный тест на вирус оказался у одного из пациентов. В медучреждениях проводятся эпидрасследования.

По его словам, по Красногвардейской больнице решение будет принято до конца дня.

В начале апреля на две недели была закрыта на карантин единственная больница в крымском Армянске. У одного из пациентов, поступившего с гипертоническим кризом, подтвердился коронавирус. Внутри оставались 124 человека. Медучреждение открыли 20 апреля.