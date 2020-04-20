Аксенов призвал россиян воздержаться от посещения Крыма

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян временно воздержаться от поездок в Крым в туристических и деловых целях из-за эпидемии коронавируса.

"Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию республики Крым, как для командировок, так и для отдыха, поскольку все крымские санатории и места отдыха закрыты", - сказал Аксенов в видеообращении, размещенном в твиттере.

Как отметил глава республики, в Крыму, как и в других регионах РФ, действует режим повышенной готовности: работают только системообразующие предприятия. Закрыты предприятия сферы услуг и общепита. "При этом, конечно, осуществляются меры административного контроля муниципальными органами власти, МВД, медицинскими организациями, Роспотребнадзором", - добавил Аксенов.

По его словам, крымчане всегда рады видеть туристов на курортах, поэтому после снятия ограничительных мер будут ждать их в гости.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о необходимости самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.

Режим всеобщей самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля.

По данным Роспотребнадзора, на 20 апреля, в Крыму зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом.