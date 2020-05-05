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"Иркут" сообщил о кончине замгендиректора Игоря Виноградова

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" сообщило о смерти замгендиректора по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игоря Виноградова.

Согласно сообщению, Виноградов скончался 4 мая "после непродолжительной болезни". По данным источника газеты "РБК" в компании, топ-менеджер 2 мая был госпитализирован с пневмонией.

Виноградов "внес огромный личный вклад" в сертификацию самолета SSJ-100 по российским и европейским нормам, говорится в сообщении "Иркута". В последние годы он принимал активное участие в сертификации самолета МС-21.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских лайнеров МС-21.

Иркут Игорь Виноградов

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