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Число официальных безработных в России приблизилось к миллиону человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что общее число безработных в России достигло 950 тыс. человек.

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"На сегодняшний день статистика по нашим данным достигла 950 тысяч человек, последний месяц-два мы видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы в принципе и рассчитывали", - сказал Котяков во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нужно понимать, что сегодняшняя ситуация она в полной мере не отражает всей картины, которая сейчас есть на рынке труда, в силу того, что мы находимся в режиме нерабочих дней. Конечно же во многом ситуация будет зависеть от того, когда и каким образом мы будем выходить (из этого режима - ИФ)", - добавил Котяков.

Согласно последним по времени данным Минтруда, которые были распространены 16 апреля, в стране были зарегистрированы 735 тыс. безработных.

Рост фактической безработицы до 5-6 млн человек к концу года не исключен

Котяков также заявил, что рост фактической безработицы в России с 3,7 млн до 5-6 млн человек по методике Международной организации труда (МОТ) к концу года не исключен.

"Даже по методике Международной организации труда, у нас на сегодняшний день в России существует порядка 3,7 млн человек безработных, из которых, как мы сейчас знаем, 950 тыс. пришли в центры занятости, то есть примерно каждый третий", - отметил министр.

Методика МОТ оценивает не официальную, а фактическую безработицу.

По словам Котякова, сценарий с увеличением фактической безработицы в России до 5-6 млн человек, о котором сообщили эксперты Высшей школы экономики, в Минтруде просчитывали наряду с другими сценариями развития ситуации на фоне коронавируса. Тем не менее в министерстве уверены, что меры по поддержке бизнеса, которые принимаются на федеральном уровне, должны сохранить занятость.

"После каждого набора (пакета антикризисных мер - ИФ) мы видим четкую тенденцию сохранения занятости, то есть большинство этих мер попадает в точку", - сказал Котяков.

9 апреля Минтруд запустил сервис дистанционной подачи заявлений о постановке на учет в качестве безработного - на портале "Работа в России". 15 апреля Котяков доложил президенту России Владимиру Путину, что через портал поступило 180 тыс. электронных заявлений.

Ранее в Минтруде заявили, что все безработные, вставшие на учет в органы службы занятости с начала марта, получат пособие в 12 130 рублей и доплату по 3 тыс. рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

Хроника 27 января – 28 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Антон Котяков Минтруд

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