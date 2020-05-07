Скончался историк российских спецслужб Владимир Антонов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Историк спецслужб и автор биографий советских разведчиков Владимир Антонов скончался на 77-м году жизни, сообщила в четверг пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).

"Ушел из жизни Владимир Сергеевич Антонов - известный историк спецслужб, писатель и журналист, посвятивший жизнь сохранению и приумножению исторической памяти о легендарных сотрудниках и блестящих операциях отечественной внешней разведки, неустанному противодействию попыткам фальсификации и очернения истории нашей страны", - говорится в сообщении СВР, поступившем в "Интерфакс".

Антонов - автор более 50 книг, среди которых изданные в серии "Жизнь замечательных людей" биографии "Конон Молодый", "Яков Серебрянский", "Павел Судоплатов", "Наум Эйтингон" и "Кембриджская пятерка".

"Как член Союза писателей и Союза журналистов, Антонов принимал участие в работе над уникальным, не имеющим аналогов в истории мировых спецслужб шеститомным изданием "Очерки истории российской внешней разведки", - сказали в пресс-службе.

В 2003 году Антонов был удостоен премии СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства за книгу "Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке".

"Знавшим его людям он запомнился как неизменно энергичный, доброжелательный и глубоко эрудированный человек, всегда готовый оказать реальную помощь историкам, писателям, журналистам и другим энтузиастам, интересующимся историей отечественной разведки и других специальных служб", - сказали в СВР.