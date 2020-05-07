Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Скончался историк российских спецслужб Владимир Антонов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Историк спецслужб и автор биографий советских разведчиков Владимир Антонов скончался на 77-м году жизни, сообщила в четверг пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).

"Ушел из жизни Владимир Сергеевич Антонов - известный историк спецслужб, писатель и журналист, посвятивший жизнь сохранению и приумножению исторической памяти о легендарных сотрудниках и блестящих операциях отечественной внешней разведки, неустанному противодействию попыткам фальсификации и очернения истории нашей страны", - говорится в сообщении СВР, поступившем в "Интерфакс".

Антонов - автор более 50 книг, среди которых изданные в серии "Жизнь замечательных людей" биографии "Конон Молодый", "Яков Серебрянский", "Павел Судоплатов", "Наум Эйтингон" и "Кембриджская пятерка".

"Как член Союза писателей и Союза журналистов, Антонов принимал участие в работе над уникальным, не имеющим аналогов в истории мировых спецслужб шеститомным изданием "Очерки истории российской внешней разведки", - сказали в пресс-службе.

В 2003 году Антонов был удостоен премии СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства за книгу "Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке".

"Знавшим его людям он запомнился как неизменно энергичный, доброжелательный и глубоко эрудированный человек, всегда готовый оказать реальную помощь историкам, писателям, журналистам и другим энтузиастам, интересующимся историей отечественной разведки и других специальных служб", - сказали в СВР.

Владимир Антонов СВР

Новости

Арестован очередной фигурант дела об убийстве Япончика Джамбул Джанашия

В Крыму жестко сел военный вертолет Ми-35

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19
Пандемия коронавируса

Глава РЖД рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса

Дебаты между Любовью Соболь и Ксенией Собчак состоятся 10 мая

Дебаты между Любовью Соболь и Ксенией Собчак состоятся 10 мая

ВЦИОМ узнал, что 42% россиян хотят сохранить право работать на удаленке после пандемии

ВЦИОМ узнал, что 42% россиян хотят сохранить право работать на удаленке после пандемии

Граффити, изображающее победу над коронавирусом, появилось в Подольске

Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева

Глава Крыма поставил под сомнение курортный сезон 2020 года

СКР заподозрил Быкова в организации убийства члена ОПГ и его приятеля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');