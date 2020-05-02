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Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Все средства, которые будут поступать от штрафов, не только от автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше", - сообщил мэр в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

В Москве до 11 мая продлен режим самоизоляции, действует пропускная система. За перемещение по городу без пропуска предусмотрены штрафы, нарушителей выявляют автоматически, в частности, с помощью дорожных камер.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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