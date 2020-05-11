Правительство до 20 мая представит президенту РФ предложения по полевым госпиталям

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием МЧС до 20 мая представить предложения по развертыванию быстровозводимых госпиталей для снижения рисков распространения COVID-19.

Как говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля, кабмин должен представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в субъектах РФ, в том числе на территориях, на которых реализуются масштабные строительные проекты, а также на отдаленных, малонаселенных, труднодоступных территориях.

Также президент поручил правительству совместно с МЧС развернуть в селе Белокаменка (Кольский район Мурманской области) быстро возводимый полевой госпиталь для оказания помощи больным коронавирусом.

Согласно поручению, госпиталь должен иметь необходимое количество больничных коек для оказания помощи больным с коронавирусом, финансирование указанных мероприятий будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Доклад президенту о выполнении данного поручения, опубликованного на сайте Кремля, должен быть представлен до 20 мая.