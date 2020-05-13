Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:39Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Глава Минздрава допустил возвращение Мишустина на рабочее место на следующей неделе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку, на следующей неделе, скорее всего, сможет вернуться на свое рабочее место, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко журналистам.

"Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс. Понятно, что требуются еще медицинские процедуры. Поэтому мы видим, что динамика положительная - медицинские работники справились с задачей", - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь премьера Борис Беляков сообщал, что Мишустин, у которого диагностирован коронавирус, находится на постоянной связи с президентом и коллегами по правительству. Он подчеркнул, что Мишустин "находится на постоянной связи с президентом".

30 апреля у Мишустина был диагностирован коронавирус, после чего он отправился под наблюдение врачей в одну из клиник.

Минздрав Михаил Мурашко Михаил Мишустин коронавирус

Новости по теме

Новости

Госдума разрешила голосовать по почте на выборах во время пандемии

Госдума разрешила голосовать по почте на выборах во время пандемии
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

Руководители Архангельской области и Ненецкого АО договорились объединить регионы

Руководители Архангельской области и Ненецкого АО договорились объединить регионы

Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах судимым по "дадинской" статье

Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах судимым по "дадинской" статье
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о достижении баланса между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС

Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС

Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в новом учебном году

В офис "Ленэнерго" пришли с обысками по делу о хищениях на стройке "Газпром Арены"

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы

ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');