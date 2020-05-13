Глава Минздрава допустил возвращение Мишустина на рабочее место на следующей неделе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку, на следующей неделе, скорее всего, сможет вернуться на свое рабочее место, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко журналистам.

"Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс. Понятно, что требуются еще медицинские процедуры. Поэтому мы видим, что динамика положительная - медицинские работники справились с задачей", - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь премьера Борис Беляков сообщал, что Мишустин, у которого диагностирован коронавирус, находится на постоянной связи с президентом и коллегами по правительству. Он подчеркнул, что Мишустин "находится на постоянной связи с президентом".

30 апреля у Мишустина был диагностирован коронавирус, после чего он отправился под наблюдение врачей в одну из клиник.