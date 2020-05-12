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Дело осужденного экс-главы татарстанского Росимущества отправят на новое рассмотрение

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Шестой кассационный суд общей юрисдикции на заседании во вторник отменил приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества в Татарстане Альберту Гатину, осужденному по обвинению в получении взятки при реализации контракта на сбор и утилизацию опасных отходов. Об этом сообщил его адвокат Андрей Белов.

"Суд отменил приговор Альберту Гатину, дело будет возвращено в Вахитовский районный суд на новое рассмотрение", - сказал Белов агентству "Интерфакс".

Он уточнил, что защита настаивала на невиновности Гатина.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года Вахитовский районный суд Казани признал Гатина виновным в получении взятки в размере 10 млн рублей при реализации контракта на сбор и утилизацию опасных отходов (часть 6 статьи 290 УК РФ) и приговорил его к 4 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в декабре 2013 года Гатин от лица татарстанского управления Росимущества заключил с ООО "ТД "Экофарм" госконтракт на 59 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов на площадке в Нижнекамске. Следствие полагает, что Гатин получил от подрядчика взятку в размере 10 млн рублей за приемку работ. В том же месяце акт приема-сдачи выполненных работ был подписан, а деньги перечислены подрядчику.

С 2014 года Гатин вплоть до своего задержания в ноябре 2018 года занимал должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ПАО "Казаньоргсинтез".

Впоследствии Гатин уволился из "Казаньоргсинтеза" в связи с истечением срока контракта.

Росимущество Татарстан Альберт Гатин

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