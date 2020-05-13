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В Омске ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна второго этажа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Омске ребенок выпал из окна дома в Кировском округе города.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по данному факту начата полицейская проверка.

Четырехлетний мальчик находился дома с дедушкой и тринадцатилетней сестрой. Оставшись на некоторое время без присмотра, ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Приспособление не выдержало его веса, и мальчика упал из открытого окна с высоты второго этажа.

Состояние ребенка, доставленного в детскую городскую больницу N3, расценивается как тяжелое. При падении мальчик получил кататравму и политравму, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедра и другие повреждения.

Омск

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