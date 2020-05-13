Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:39Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Петербуржца направили на принудительное лечение за убийство следователя СК в Москве

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд направил на принудительное лечение Сергея Григорьева из Петербурга, который 1 октября смертельно ранил ножом сотрудника центрального аппарата СКР в Москве. Подсудимый освобожден от уголовной ответственности, так как признан невминяемым, сообщили в пресс-службе суда.

Убийство сотрудника СКР в Москве

Григорьева поместят в стационар с интенсивным наблюдением.

По версии следствия, утром 1 октября Григорьев ударил ножом полковника юстиции Владислава Капустина, который занимался приемом граждан. Нападение было совершено при входе в центральный аппарат ведомства в Техническом переулке в Москве. Капустин умер в тот же день в больнице.

Напавшего задержали. Выяснилось, что он с 2013 года находился на учете в психоневрологическом диспансере по Невскому району Петербурга, а с 2016 наблюдался у психиатра-нарколога. В декабре экспертиза признала его невменяемым.

Хроника 01 октября 2019 года – 13 мая 2020 годаУбийство сотрудника СКР в Москве
СКР Москва Петербург Мосгорсуд Владислав Капустин Сергей Григорьев

Новости по теме

Новости

Госдума разрешила голосовать по почте на выборах во время пандемии

Госдума разрешила голосовать по почте на выборах во время пандемии
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

Руководители Архангельской области и Ненецкого АО договорились объединить регионы

Руководители Архангельской области и Ненецкого АО договорились объединить регионы

Глава Минздрава допустил возвращение Мишустина на рабочее место на следующей неделе

Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах судимым по "дадинской" статье

Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах судимым по "дадинской" статье
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о достижении баланса между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС

Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС

Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в новом учебном году

В офис "Ленэнерго" пришли с обысками по делу о хищениях на стройке "Газпром Арены"

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');