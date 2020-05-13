Петербуржца направили на принудительное лечение за убийство следователя СК в Москве

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд направил на принудительное лечение Сергея Григорьева из Петербурга, который 1 октября смертельно ранил ножом сотрудника центрального аппарата СКР в Москве. Подсудимый освобожден от уголовной ответственности, так как признан невминяемым, сообщили в пресс-службе суда.

Григорьева поместят в стационар с интенсивным наблюдением.

По версии следствия, утром 1 октября Григорьев ударил ножом полковника юстиции Владислава Капустина, который занимался приемом граждан. Нападение было совершено при входе в центральный аппарат ведомства в Техническом переулке в Москве. Капустин умер в тот же день в больнице.

Напавшего задержали. Выяснилось, что он с 2013 года находился на учете в психоневрологическом диспансере по Невскому району Петербурга, а с 2016 наблюдался у психиатра-нарколога. В декабре экспертиза признала его невменяемым.