Бастрыкин поручил провести проверку в СКР после убийства сотрудника комитета

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить подразделения по работе с гражданами после убийства сотрудника комитета, совершенного накануне возле проходной здания ведомства в Москве, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как заявила Петренко "Интерфаксу" в среду, Бастрыкин поручил "проанализировать регламент действий работников подразделений", занимающихся приемом граждан, а также усилить безопасность работников этих отделов.

Она отметила, что следствие по уголовному делу продолжает допросы свидетелей, назначены все необходимые экспертизы, в том числе по изъятому орудию преступления.

Ранее в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что следствие ходатайствует перед судом об аресте жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника СКР.

По данным суда, Григорьеву предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), предусматривающее наказание до пожизненного лишения свободы.

Григорьев был задержан во вторник после того, как он на входе в центральный аппарат ведомства в Техническом переулке в Москве напал с ножом на сотрудника СК Владислава Капустина, "который выполнял свои обязанности по организации приема граждан".

От полученного ранения Капустин скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ. Ранее Петренко сообщала "Интерфаксу", что напавшего на Капустина мужчину направят на психиатрическую экспертизу, так как следователи усомнились в его адекватности.