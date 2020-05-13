Застрявший в Татарстане нерпинтарий попросил помочь накормить животных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пензенская труппа "Шоу байкальских нерп", гастролирующая по Татарстану, из-за пандемии осталась без средств к существованию. Администратор шоу устроился работать в такси, чтобы помочь прокормить животных.

Труппа из трёх байкальских нерп прибыла в Татарстан в начале года. Они успели выступить в Альметьевске, затем перебралась в Бугульму, где из-за коронавируса шоу остановилось почти на два месяца, сообщил "Интерфаксу" администратор труппы Руслан Яхин.

"Мы неоднократно проводили благотворительные представления для детдомов, для детей инвалидов. А теперь сами просим о помощи. В месяц содержание проекта обходится в 250 тыс. рублей. Все запасы, что были у руководства нерпинария, уже израсходованы. Я (устроился - ИФ) в такси, чтобы хоть как-то помочь директору", - рассказал он.

Помощь нерпинарию оказал местный торговый центр, предоставивший площадку для бассейна с животными с отсрочкой арендных платежей. Но нужна и другая поддержка. Каждый день нерпы потребляют 5-8 килограмм свежемороженой рыбы. Денег с трудом хватает на еду для животных, для себя не остаётся, отметил собеседник агентства.

Выход из ситуации руководство нерпинария видит в благотворительной помощи от представителей бизнеса и программах поддержки предпринимателей, но это долгий процесс. А помощь нужна сейчас.

Пензенская труппа "Шоу байкальских нерп", состоящая из двух трупп, на протяжении нескольких лет выступала в разных городах России. Из-за коронавируса в сложной ситуации оказались оба проекта, гастролировавших в начале года по Татарстану и Челябинской области.