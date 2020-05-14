Чиновницу оштрафовали на 40 000 рублей за нецелевую трату 109 млн рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Невский суд прекратил уголовное дело замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которая обвинялась в нецелевом расходовании более чем 109 млн рублей из бюджета. Ей назначен судебный штраф в 40 000 рублей, сообщила пресс-служба городских судов.

Закрыть дело и назначить подсудимой штраф попросил следователь. Он указал, что Саловой вменяется преступление средней тяжести, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, не была судима, а причиненный ею вред уже компенсировала.

По данным следствия, в декабре 2017 года районный центр соцпомощи получил от Смольного субсидию в сумме 109 080 500 рублей. Директор центра Александр Иванищев и его заместитель Салова, чтобы приукрасить реальное положение дел и сохранить финансирование, заключали договоры о предоставлении социальных услуг, которые в действительности не оказывались. "Они давали подчиненным указания о внесении в акты заведомо ложных сведений, подтверждающих факты оказания лицам социальных услуг на сумму 1 124 907 рублей", - говорится в пресс-релизе.

Дело Иванищева суд будет рассматривать с 19 мая. Ему также вменяется нецелевое расходование бюджетных средств.

На сайте Центра социальной помощи семье и детям Невского района Иванищев уже не числится руководителем организации, а Салова продолжает занимать должность заместителя директора по социальным вопросам.