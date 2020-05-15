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РКК "Энергия" в пятницу рассмотрит вопрос о смене гендиректора

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" 15 мая рассмотрит вопрос о приостановке полномочий гендиректора Николая Севастьянова и назначения вместо него врио. Вопрос внесен в повестку заседания, сообщила РКК.

Совет также может внести в повестку внеочередного общего собрания акционеров РКК вопрос об утверждении нового гендиректора. Фамилия претендента на эту должность не называется.

СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что сменить Севастьянова может бывший гендиректор компании "Сухой" Игорь Озар, который в конце марта стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Озар в начале 2020 года ушел из "Сухого". Его сменил гендиректор "МиГа" Илья Тарасенко, под руководством которого оба производителя боевой авиации будут объединены.

Севастьянов был гендиректором РКК "Энергия" с 2005 по 2007 годы, а затем с января 2019 года и до сего времени.

РКК Энергия Николай Севастьянов Игорь Озар МиГ Сухой Роскосмос Дмитрий Рогозин

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