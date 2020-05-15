Союз автостраховщиков исключил возможность утечки из своей базы данных автовладельцев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Утечка персональных данных российских автовладельцев из автоматизированной системы Российского союза автостраховщиков (РСА) технически исключена, заявил "Интерфаксу" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, комментируя информацию СМИ об утечке данных об автовладельцах.

"Дело в том, что до последнего времени персональные данные обладателей полисов ОСАГО приходили в систему РСА в виде цифрового кода, который мог расшифровать только сам страховщик, заключивший договор ОСАГО", - пояснил он. Некоторые изменения насчет детализации появятся в новой версии базы РСА АИС ОСАГО 2.0, собираются запустить 1 июня.

Уфимцев предлоложил, что "организаторы" такого рода утечек данных автомобилистов теоретически могли, к примеру, рассчитывать на спрос со стороны компаний, устраивающих маркетинговые акции для автомобилистов: маркетологам обычно требуется селекция водителей для подготовки адресных предложений.

В пятницу газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на публикацию в телеграм-канале основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, что база данных российских автовладельцев была опубликована на одном из форумов даркнета. Ее авторы не исключают заинтересованности в получении персональных данных автомобилистов страховыми брокерами.

Председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина заявила, что "украденная информация не будет востребована ее членами". Однако, полагает представитель АПСБ, этой утечкой могут воспользоваться недобросовестные игроки на рынке и мошенники. Ассоциация заявила о своей готовности участвовать в расследовании причин утечки и поиске виновных.

Якунина напомнила, что "посредничеством в продажах страховых услуг имеют право заниматься и иные страховые посредники, не являющиеся страховыми брокерами. Они не имеют лицензии Банка России, предусмотренной для страховых брокеров, но иногда называют себя таковыми. На них не распространяются требования закона о работе страховых брокеров, их деятельность не регулируется и не контролируется профессиональным СРО". Сейчас членами АПСБ являются 64 страховых брокера.