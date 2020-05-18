Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ "Авента-М"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению "УПЗ", прекращены полномочия временного генерального директора Марата Бадгутдинова. "Временным генеральным директором назначен Морозов Александр Александрович",- уточнили "Интерфаксу" в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)

Причины перестановок в КРЭТ не уточнили.

Между тем, Бадгутдинов проработал на этой должности 11 дней. 7 мая были прекращены полномочия предыдущего гендиректора Булата Гайнутдинова

"Уральский приборостроительный завод" - предприятие КРЭТ, которое исполняет государственный заказ на поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы. Именно на этом заводе были произведены аппараты "Авента-М", которые загорелись в больницах Москвы и Петербурга, что привело к гибели шести человек.

12 мая Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов модели "Авента-М", произведенных с 1 апреля.