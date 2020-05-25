Власти Коми запретили обсервацию вахтовиков на территории республики

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Власти Коми на фоне распространения коронавируса запретили работодателям создавать обсерваторы для вахтовиков на территории республики, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

"Даже если вахта работает на территории республики, но физически нет обсерватора, то работодатель обязан найти обсерватор вне республики, чтобы завозить на вахту "чистых" работников", - сказал Уйба в видеообращении к жителям региона, размещенном на странице республики во "Вконтакте" в понедельник.

Запрет на транзитную остановку для обсервации вступает в силу со вторника.

Уйба добавил, что две трети заболевших в Коми - вахтовики. Также в некоторых городах, например, в Усинске, уже не хватает мест для обсервации.

Как сообщалось, в Коми были зафиксированы вспышки коронавируса среди вахтовиков, в частности, в Ухте, Чикшино и Микуне.

В Коми выявлено 1 135 случаев коронавируса. 568 человек выздоровели, 19 скончались.