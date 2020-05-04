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Вернувшихся в Башкирию вахтовиков с Чаянды отправят в обсерватор на 21 день

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рабочие Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, вернувшиеся в Башкирию, проведут в обсерваторе 21 день, сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в понедельник.

По его данным, у прибывающих вахтовиков нет высокой температуры. "Пока мы их принимаем как здоровых людей", - сказал он.

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При этом, отметил руководитель республики, "нет понимания по степени инфицирования" вахтовиков. По прилету у них берут анализы, результаты тестов будут известны на следующий день.

В свою очередь первый замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов сообщил, что прилетело уже три борта с вахтовиками, в ближайшее время приземлится еще один самолет. "Завтра на утро запланированы еще четыре борта", - сказал он.

Ситуация на Чаяндинском месторождении

На Чаяндинском месторождении (Якутия) расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тыс. человек. Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти республики 17 апреля там объявили карантин.

По информации пресс-службы правительства Якутии, у 10 тыс. рабочих на Чаянде были взяты тесты на коронавирус. Анализы проверялись в частной компании в Москве.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии устроили несанкционированный митинг и жалуются на плохие условия в поселке, где объявлен карантин из-за коронавируса.

Работники подрядных организаций жалуются на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок, а также грозятся обратиться с жалобами к президенту страны. Мужчины обеспокоены тем, что в поселке нет изоляции, и что любой может заразиться.

Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих месторождения.

29 апреля стало известно, что первая партия вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, устроивших несанкционированный митинг из-за ситуации с коронавирусом, была доставлена из Якутии в Омск.

"Стройтранснефтегаз", основной генеральный подрядчик на месторождении, заключил договор с АК "Якутия". По предварительным данным, есть договоренность об отправке в Башкортостан 1,8 тыс. работников.

На месторождении разворачивается мобильный госпиталь.

Якутия Башкирия Коронавирус

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