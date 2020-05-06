С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев. На месторождении с 17 апреля введен карантин из-за коронавируса.

Николаев напомнил, что оттуда уже вывезли более 1000 вахтовиков. Вывоз рабочих продолжается в плановом режиме, примерно по 500 человек в день.

Обеспечивать работу месторождения останутся около 2000 человек, сообщил Николаев на брифинге.

Сотрудники "Стройтрансгаза", которых на месторождении подавляющее большинство - 7500 человек - сдали вторичные анализы. По словам Николаева, уже есть результаты около 5000 тестов, из них менее 250 - положительные.

"Считаем, что распространение болезни будет исчисляться в несколько сотен, но никак не тысяч, как это обсуждается в СМИ", - сказал глава республики.

95% тех, у кого получен положительный анализ, не имеют никаких симптомов болезни - ни температуры, ни кашля, добавил чиновник.

Ранее эксплуатирующая организация месторождения - ООО "Газпром добыча Ноябрьск" сообщала, что сформировала на ключевом объекте месторождения - Установке комплексной подготовки газа №3 - "чистую зону". В ней трудятся 50 работников Чаяндинского нефтегазопромыслового управления. Еще 55 человек в таком же режиме работают на территории приемо-сдаточного пункта, с которого подготовленная нефть подается в нефтепровод ВСТО.

Производственные подразделения компании "ведут добычу, подготовку и подачу газа в газопровод "Сила Сибири" в полном объеме", отмечалось в сообщении.

Всего на месторождении находятся 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома". На коронавирус протестировали 10 000 рабочих. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отмечала, что примерно у трети протестированных предварительно получен положительный результат. Официально Роспотребназдор подтвердил 39 случаев заражения коронавирусом на территории месторождения.

Заболевших лечат в Якутии и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовиков с месторождения после появления в соцсетях видеозаписи митинга с участием нескольких сотен рабочих. Протестующие жаловались на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок и мер по изоляции.