Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 662 691+79 636

С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев. На месторождении с 17 апреля введен карантин из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса

Николаев напомнил, что оттуда уже вывезли более 1000 вахтовиков. Вывоз рабочих продолжается в плановом режиме, примерно по 500 человек в день.

Обеспечивать работу месторождения останутся около 2000 человек, сообщил Николаев на брифинге.

Сотрудники "Стройтрансгаза", которых на месторождении подавляющее большинство - 7500 человек - сдали вторичные анализы. По словам Николаева, уже есть результаты около 5000 тестов, из них менее 250 - положительные.

"Считаем, что распространение болезни будет исчисляться в несколько сотен, но никак не тысяч, как это обсуждается в СМИ", - сказал глава республики.

95% тех, у кого получен положительный анализ, не имеют никаких симптомов болезни - ни температуры, ни кашля, добавил чиновник.

Ранее эксплуатирующая организация месторождения - ООО "Газпром добыча Ноябрьск" сообщала, что сформировала на ключевом объекте месторождения - Установке комплексной подготовки газа №3 - "чистую зону". В ней трудятся 50 работников Чаяндинского нефтегазопромыслового управления. Еще 55 человек в таком же режиме работают на территории приемо-сдаточного пункта, с которого подготовленная нефть подается в нефтепровод ВСТО.

Производственные подразделения компании "ведут добычу, подготовку и подачу газа в газопровод "Сила Сибири" в полном объеме", отмечалось в сообщении.

Всего на месторождении находятся 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома". На коронавирус протестировали 10 000 рабочих. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отмечала, что примерно у трети протестированных предварительно получен положительный результат. Официально Роспотребназдор подтвердил 39 случаев заражения коронавирусом на территории месторождения.

Заболевших лечат в Якутии и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав вахтовиков с месторождения после появления в соцсетях видеозаписи митинга с участием нескольких сотен рабочих. Протестующие жаловались на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок и мер по изоляции.

Якутия коронавирус Чаяндинское месторождение Айсен Николаев Газпром добыча Ноябрьск Сила Сибири

Новости по теме

Новости

Трамп счел модели университетов США по COVID-19 неверными

Трамп счел модели университетов США по COVID-19 неверными

Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора

Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора

Силуанов рассказал о работе Мишустина на фоне болезни

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Еще четыре медика скончались от COVID-19 в Петербурге

Экс-замглавы УСБ СКР Ламонова освободили по УДО от наказания за взяточничество

Экс-замглавы УСБ СКР Ламонова освободили по УДО от наказания за взяточничество

Мантуров заявил о решении проблемы дефицита защитных костюмов для медиков

Росатом подтвердил назначение нижегородского мэра Панова

Что произошло за день: вторник, 5 мая

Источник узнал о грядущем назначении мэра Нижнего Новгорода спецпредставителем по Арктике

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');