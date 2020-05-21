Жителя Анапы, убившего двух человек из-за музыки, освободили в зале суда

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд огласил приговор и выпустил на свободу жителя Анапы Олега Хоменко, застрелившего двух соседей из-за громкой музыки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Суд приговорил 54-летнего Хоменко к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, а один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ, наказание его считается отбытым. Он был освобожден в зале суда", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным следствия, поздним вечером 3 февраля 2019 года в селе Супсех города-курорта Анапы Хоменко застрелил из охотничьего ружья 60-летнего соседа и его 30-летнего сына. У них долго играла громкая музыка, и это мешало мужчине. Он сделал семье замечание, однако отец и сын вместе со своим знакомым, вооружившись молотком, пошли выяснять отношения.

Хоменко взялся за ружье. Будучи у себя во дворе, он сначала выстрел в приближавшегося к нему 60-летнего соседа, потом - в пытавшегося прийти на выручку сына. Раны оказались смертельными для обоих. Хоменко позвонил в полицию и вызвал "скорую".

Следствие предъявило мужчине обвинение в убийстве двух человек общеопасным способом (пункты "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако в марте 2020 года суд присяжных квалифицировал действия Хоменко как самооборону.

Присяжные признали его виновным в убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), что карается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы до двух лет, либо принудительные работами до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В пресс-службе суда пояснили, что преступление Хоменко совершил впервые, поэтому наказание в виде лишения свободы к нему применить не могли.

"Приговор постановлен на основании вердикта присяжных. Вероятно, присяжным не хватило доказательств, представленных стороной обвинения, для того, чтобы признать Хоменко виновным в убийстве", - отметил собеседник агентства.