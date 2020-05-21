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Госдума перейдет на еженедельные заседания ради помощи бизнесу и гражданам

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума решила изменить график и проводить пленарные заседания каждую неделю, чтобы скорее принимать законы о мерах по поддержке граждан, малого и среднего бизнеса, объявил спикер палаты Вячеслав Володин. Ближайшие пленарные заседания пройдут 22, 27 и 28 мая, добавил он.

Пандемия коронавируса

"Мы исходим из того, что решения, принимаемые президентом о мерах поддержки наших граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, должны получать законодательное сопровождение, и в этой связи депутаты единодушно высказали позицию, что нам нужно перейти на такой режим работы", - отметил Володин.

Он также призвал депутатов контролировать исполнение этих решений в своих избирательных округах и в первую очердеь следить за выплатами надбавок врачам за работу с коронавирусными больными.

Ранее депутаты Госдумы отказались от отпусков из-за ситуации с коронавирусом и проводили дополнительные заседания, чтобы принимать законы о поддержке населения и бизнеса.

До сих пор в графике депутатов были региональные недели, в течение которых они работали в своих избирательных округах и когда пленарные заседания не проводились.

Теперь депутаты перед началом заседания сдают тесты на коронавирус. Тех, у кого пробы дают положительный результат, в зал не пускают.

Володин в марте отправил на самоизоляцию депутатов из группы риска по возрасту или наличию хронических заболеваний.

В последнее время пленарные заседания длятся около 2 часов. По решению Совета Думы это нужно для того, чтобы также минимизировать риски заражения депутатов.

Известно, что коронавирусом заразились больше шести депутатов. Еще пять уже переболели, не заметив, показало тестирование на антитела.

Госдума Вячеслав Володин коронавирус

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