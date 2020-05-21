Госдума перейдет на еженедельные заседания ради помощи бизнесу и гражданам

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума решила изменить график и проводить пленарные заседания каждую неделю, чтобы скорее принимать законы о мерах по поддержке граждан, малого и среднего бизнеса, объявил спикер палаты Вячеслав Володин. Ближайшие пленарные заседания пройдут 22, 27 и 28 мая, добавил он.

"Мы исходим из того, что решения, принимаемые президентом о мерах поддержки наших граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, должны получать законодательное сопровождение, и в этой связи депутаты единодушно высказали позицию, что нам нужно перейти на такой режим работы", - отметил Володин.

Он также призвал депутатов контролировать исполнение этих решений в своих избирательных округах и в первую очердеь следить за выплатами надбавок врачам за работу с коронавирусными больными.

Ранее депутаты Госдумы отказались от отпусков из-за ситуации с коронавирусом и проводили дополнительные заседания, чтобы принимать законы о поддержке населения и бизнеса.

До сих пор в графике депутатов были региональные недели, в течение которых они работали в своих избирательных округах и когда пленарные заседания не проводились.

Теперь депутаты перед началом заседания сдают тесты на коронавирус. Тех, у кого пробы дают положительный результат, в зал не пускают.

Володин в марте отправил на самоизоляцию депутатов из группы риска по возрасту или наличию хронических заболеваний.

В последнее время пленарные заседания длятся около 2 часов. По решению Совета Думы это нужно для того, чтобы также минимизировать риски заражения депутатов.

Известно, что коронавирусом заразились больше шести депутатов. Еще пять уже переболели, не заметив, показало тестирование на антитела.