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Путин призвал снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ставка по образовательным кредитам должна быть снижена до 3%, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19 он заявил о планах наращивать доступность бесплатного высшего образования, прежде всего в регионах, но отметил, что "у молодых людей должны быть и другие возможности получить образование, в том числе оплатить обучение за счет образовательного кредита и сделать это на максимально льготных условиях".

В этой связи глава государства поручил правительству совместно с Центробанком проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитамдо 3% и продлить срок погашения таких кредитов. Сейчас ставка превышает 8%.

Кроме того, продолжил Путин, на этапе оплаты таких кредитов должен быть увеличен размер налогового вычета. "Причем вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты по нему", - подчеркнул он.

Ранее в четверг в ходе совещания министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил расширить программу льготных кредитов для учебы в университете, снизив процентную ставку до 3% и увеличив срок выплаты до 15 лет.

Программа образовательных кредитов в России после долгого перерыва была запущена 1 августа 2019 года, о ее запуске объявили Минобрнауки и Сбербанк. Студенты вузов, имеющих лицензию, могут получить льготный кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9,5% годовых. В течение всего срока обучения плюс три месяца действует льготный период - заемщик не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования кредитом. С третьего года платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объеме.

Программа по выдаче образовательных кредитов работала в России с 2010 по 2016 год включительно; по данным Минобрнауки, по ней было выдано свыше 10 тысяч кредитов. Работала в рамках этой программы только одна кредитная организация - Сбербанк. В декабре 2016 года банк обратился в Минобрнауки с просьбой изменить нормативную базу, а в начале 2017 года заморозил выдачу таких займов.

На восстановлении программы образовательного кредитования настаивали в том числе ректоры ведущих вузов России. Так, глава ВШЭ Ярослав Кузьминов в августе 2018 года заявлял о намерении обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой по этому вопросу.

Владимир Путин

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